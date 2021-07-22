В Чечне доля привитого от коронавируса взрослого населения достигла 91,3%

В Чечне до настоящего времени прививки от коронавирусной инфекции сделали 91,3% взрослого населения. Этой информацией поделился Вахит Усмаев, зампредседателя местного правительства.
Он подчеркнул, что требуется вакцинировать 60% взрослого населения, чтобы получить коллективный иммунитет. По словам Усмаева, от прививки против COVID-19 в Чечне не зафиксировали ни одного летального случая.
Кроме того, он отметил, что ежедневно в регионе умирают 5-7 носителей коронавирусной инфекции. При этом в день обнаруживают от 120 до 130 новых зараженных коронавирусом. Усмаев добавил, что с начала текущего месяца в Чечне скончались 102 пациента с COVID-19.
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