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В Чечне доля привитого от коронавируса взрослого населения достигла 91,3%

, 21:51 Источник: Чечня Сегодня

В Чечне доля привитого от коронавируса взрослого населения достигла 91,3%
pixabay.com

В Чечне до настоящего времени прививки от коронавирусной инфекции сделали 91,3% взрослого населения. Этой информацией поделился Вахит Усмаев, зампредседателя местного правительства.

Он подчеркнул, что требуется вакцинировать 60% взрослого населения, чтобы получить коллективный иммунитет. По словам Усмаева, от прививки против COVID-19 в Чечне не зафиксировали ни одного летального случая.

Кроме того, он отметил, что ежедневно в регионе умирают 5-7 носителей коронавирусной инфекции. При этом в день обнаруживают от 120 до 130 новых зараженных коронавирусом. Усмаев добавил, что с начала текущего месяца в Чечне скончались 102 пациента с COVID-19.

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