В Чечне доля привитого от коронавируса взрослого населения достигла 91,3%

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июля 2021, 21:51 Источник: Чечня Сегодня

pixabay.com

В Чечне до настоящего времени прививки от коронавирусной инфекции сделали 91,3% взрослого населения. Этой информацией поделился Вахит Усмаев, зампредседателя местного правительства.

Он подчеркнул, что требуется вакцинировать 60% взрослого населения, чтобы получить коллективный иммунитет. По словам Усмаева, от прививки против COVID-19 в Чечне не зафиксировали ни одного летального случая.

Кроме того, он отметил, что ежедневно в регионе умирают 5-7 носителей коронавирусной инфекции. При этом в день обнаруживают от 120 до 130 новых зараженных коронавирусом. Усмаев добавил, что с начала текущего месяца в Чечне скончались 102 пациента с COVID-19.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости