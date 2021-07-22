Сергей Собянин обсудил с жителями Москвы вопросы развития столицы

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22 июля 2021, 20:59

Фото: соцсети

Лидер московского списка «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму Сергей Собянин обсудил с жителями Западного административного округа столицы развитие города на встрече в штабе общественной поддержки.



«Мы создали программу «Мой район». И вся команда работает над тем, чтобы в каждом районе было все: свой кинотеатр, свой спортивный зал, свой классный парк, своя пешеходная улица и рабочие места. Самое сложное - это рабочие места, конечно же. Все остальное, у меня нет сомнений, мы сделаем на хорошем, качественном уровне: и благоустроим, и обеспечим объектами соцкультбыта, торговли и так далее. Самое сложное с рабочими местами. За эти годы мы значительно пропорцию изменили: увеличили количество рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца», - рассказал Сергей Собянин.



Он подчеркнул, что все девелоперы и инвесторы делают отчисления в фонд Москвы за разрешение строить жилье и частично получают эти средства обратно при условии создания рабочих мест там, где необходимо городу.



«А нам нужны рабочие места за Третьим транспортным кольцом, особенно за МКАД», - добавил Сергей Собянин.



Сергей Собянин ответил на вопросы пришедших на встречу жителей ЗАО. Многих из них интересовало транспортное развитие, в частности, открытие станции метро «Внуково», запуск МЦД-4.



«Я думаю, что это еще год-полтора, и сможете ездить не только в центр, но и в обратную сторону до аэропорта», - сказал Сергей Собянин, отвечая на вопрос о сроках открытия станции метро «Внуково».



Также он сообщил о сроках завершения строительства Большой кольцевой линии метро, введение которой позволит разгрузить метро в центре на 20%.



«В конце следующего года, я думаю, мы кольцо целиком запустим. Оно все уже на выходе: мы практически полностью завершили проходку тоннелей. Сейчас работаем со станциями, прокладкой путей», - сказал Сергей Собянин.



МЦД-4, по его словам, планируется запустить в 2023-2024 годах. По своей протяженности этот диаметр превысит 80 км, станций будет около 40.



В ходе встречи была затронута и тема предстоящих выборов в Госдуму. Собянин выразил несогласие с распространенным мнением об отсутствии политической свободы, отметив, что в стране практически ежегодно проходят выборы в органы власти, и кандидаты представляют разные партии.



«Мы с вами находимся здесь. Через буквально там какое-то время - месяц-полтора - будут выборы в Государственную думу. В следующем году мы будем избирать органы местного самоуправления. В 2023 году будут выборы мэра. В 2024 году будут выборы президента. Я работаю 10 лет, и у меня практически не было ни одного года, когда бы мы кого-то не избирали. Мы постоянно всех избираем. При этом мы считаем, что у нас с политическими свободами плохо. <…> У нас в местном самоуправлении 1,3 тыс., по-моему, депутатов, могу ошибаться. Огромное количество разных партий», - сказал Сергей Собянин.



Как отметил Сергей Собянин, на первый взгляд непопулярные решения городских властей позволили столице нормально функционировать в сложный период. И, по его мнению, любой другой политической силе пришлось бы принимать такие же решения.



«Мы, конечно, должны отвечать за все, что сделали. И я к этому готов. И я думаю, что и городская организация «Единая Россия», депутаты тоже к этому готовы. Все, что мы говорили в 2016 году, практически все мы сделали. Обещали строить метро - мы строим. Пообещали создать новых 500 парков - мы это сделали», - добавил Сергей Собянин.



Кроме того, он обсудил с горожанами высадку деревьев на центральных улицах города, строительство вылетных магистралей, совместные проекты с Московской областью, программу реновации и качество возводимого по ней жилья.



В ходе беседы с горожанами была затронута и тема здравоохранения. Он рассказал, что медицинская система в столице в период пандемии коронавируса работает с огромной перегрузкой, дополнительно создано 25 тыс. коек, но ни один москвич не получил отказа в помощи.



«Вы не поверите, сколько посещений в год поликлиник. В Москве живет 12 млн человек - 110 млн посещений поликлиник», - добавил Сергей Собянин.



Также жителей ЗАО интересовали планы по дорожному строительству. «Мы реконструировали практически все развязки на МКАД. Четыре осталось, над которыми работаем», - рассказал Сергей Собянин.



Он добавил, что в дорожном строительстве Москвы реализуются сложнейшие инженерные сооружения.



Кроме того, Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству Ленинского проспекта, реконструкции Тропаревского парка и других объектов.





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