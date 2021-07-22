Рижская дума и МВД Латвии будет бороться с громкими мотоциклами

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июля 2021, 20:35 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Рижская дума и Министерство внутренних дел намерены сотрудничать в борьбе с чрезмерно громкими мотоциклами. Правда, пока нет плана – как…

Как сообщает пресс-служба МВД, транспортные средства, техническое состояние которых не соответствует требованиям контроля за шумом и которые, передвигаясь по городу, нарушают покой людей, являются давней проблемой. В настоящее время право контролировать шум имеет только Государственная полиция. К середине августа министру МВД Марии Голубевой будет подан план мер, чтобы до конца года внедрить в стране систему контроля шума транспортных средств.

«Каждый член общества достоин жить в среде, где не нарушают его права на покой»,- заявила министр МВД Латвии.

Мэр Риги Мартиньш Стакис отметил, что с каждым годом это проблема усугубляется: «Рижская дума получает жалобы от жителей почти каждый день, но у самоуправления нет реальных инструментов для улучшения ситуации».

Как будет происходить «борьба» - кто знает?

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости