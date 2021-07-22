Синоптик Позднякова о погоде в Москве и Подмосковье в выходные: «Ни жары нет, ни холода, ни осадков»

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22 июля 2021, 20:41

pixabay.com

В ближайшие выходные в Подмосковье погода будет соответствовать последним дням второго летнего месяца. Этой информацией поделилась Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро российской столицы.

Специалист отметила, что утром в Москве будет наблюдаться приятная и свежая прохлада. В столице прогнозируется порядка плюс 12, 14 градусов. При этом на востоке региона будет несколько прохладнее - до плюс 10, пишет RT.

По словам Поздняковой, 24 и 25 июля в российской столице в дневные часы будет до плюс 22, 24 градусов. 25 числа в городе погода будет комфортнее, ведь ветер будет менее слабым.

“Ни жары нет, ни холода, ни осадков. Солнца будет много, что позволит и покупаться, и позагорать”,- добавила она.

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