Медики из Финляндии сообщили о способности антител к COVID-19 сохраняться более 12 месяцев

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июля 2021, 19:57 Источник: РИА Новости

pixabay.com

У многих людей, которые успешно справились с COVID-19, антитела к инфекции сохраняются более 12 месяцев. Об этом заявили финские специалисты из Национального института здравоохранения и социального развития.

Отмечается, что у 97% людей, принявших участие в исследовании, удалось выявить антитела IgG. Они в свою очередь распознают пиковый белок коронавируса через 12 месяцев после инфицирования. Специалисты из Финляндии подчеркнули, что уровень антител через год был ниже где-то на треть, нежели через полгода после заражения.

Авторы исследования преследовали цель в том числе узнать подробности о способности антител нейтрализовать новые штаммы. Оказалось, что защита для “альфы” была “немного ниже”. Что касается вариантов “дельта” и “бета”, то для них степень защиты была “значительно ниже”.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости