Член РАН Евгений Покушалов лишился двух квартир в США

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22 июля 2021, 19:13 Источник: Коммерсантъ - Новосибирск

Фото: pixabay.com

По решению Новосибирского областного суда конфискована уже вторая квартира в США экс-замдиректора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава РФ имени академика Мешалкина Евгения Покушалова. Ранее были конфискованы зарубежные активы известного кардиохирурга общей стоимостью более 123 млн руб. из-за несоответствия его расходов доходам. Кроме того, член РАН Евгений Покушалов является фигурантом уголовного дела о хищении почти 2 млрд руб. на госзакупках для клиники.



Прокуратура Новосибирской области установила, что замдиректора клиники Мешалкина не отразил в ежегодных декларациях сведения о принадлежащей ему с 2014 года квартире в США площадью свыше 100 кв. м и стоимостью почти $1,3 млн, а также о произведенных на ее приобретение расходах. Помимо этого, кардиохирург не сообщил о приобретении в 2017 году фирмой One Hanson Place 16G LLC, совладельцем которой он является, еще одной квартиры в США за ту же цену. По данным прокуратуры, доказательств приобретения квартир, расположенных в престижном районе Нью-Йорка Бруклине, на законные доходы проверяющие не получили. Согласно опубликованным клиникой декларациям, с 2014 по 2017 год семья кардиохирурга заработала свыше 67 млн руб., что почти вдвое меньше общей стоимости упомянутых квартир, которые были оценены в 123 млн руб.



Кроме того, в обозначенный период семья Покушаловых приобрела еще одну квартиру стоимостью 45,7 млн руб., место в паркинге и Mercedes Benz GL500 4 Matic.



Как будет исполняться решение о конфискации зарубежных активов кардиохирурга, пока неизвестно. В настоящее время господин Покушалов обвиняется следователями ФСБ в причастности к хищению около 1,9 млрд руб. на госзакупках для НМИЦ Минздрава РФ имени академика Мешалкина.





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