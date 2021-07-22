В Турции вакцинацию от COVID-19 прошли уже 93% работников гостиниц

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22 июля 2021, 18:55 Источник: РИА Новости

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Прививку от коронавирусной инфекции сделали порядка 93% работников гостиниц в Турции. Соответствующее заявление сделал Мехмет Нури Эрсой, министр культуры и туризма этой страны.

Он подчеркнул, что в турецких отелях активно вакцинируются в том числе молодые люди, хотя принято считать, что молодежь в своем большинстве игнорирует прививки от COVID-19, передает слова Эрсоя Hurriyet. Он отметил, что в текущем году в Турции наблюдается повышение туристической активности, если сравнивать с минувшим годом.

По словам Эрсоя, страна должна справиться с оставшимися проблемами через несколько недель. Речь идет об ограничении авиасообщения ряда государств с Турцией. Он добавил, что Турцию ожидают сложности, если количество зараженных коронавирусом продолжит увеличиваться.

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