На сцене «Современника» оскорбили ветеранов и поддержали ЛГБТ

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22 июля 2021, 17:57

Фото: Яндекс.Картинки

В московском театре «Современник» состоялась премьера спектакля «Первый хлеб». По словам его создателей, в основу сюжета заложена история про «разные полюса реальности, про молодость и старость, мир и войну, жизнь и смерть». Общественная организация «Офицеры России» обратилась в Генеральную прокуратуру РФ, отметив, что в спектакле присутствуют факты унижения чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны и сцены однополых сексуальных отношений.



В одной из сцен героиня, которую играет Лия Ахеджакова, в пьяном виде появляется на кладбище, где похоронен её муж. Рядом находится могила Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны, который при этом является вымышленным персонажем. Лия Ахеджакова обращается к нему с монологом, унижающим подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, их честь и достоинство.



Кроме того, общественники отмечают, что в спектакле «Первый хлеб» содержатся «вызывающие удивление факты бесконтрольного и чрезмерного использования актёрами ругательств и пропаганды однополой любви».



Общественная организация попросила рассмотреть возможность изменить постановку. Следующие показы спектакля запланированы театром «Современник» уже в ближайшие дни.





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