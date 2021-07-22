Юристы рассказали, как мошенники могут воспользоваться отменой штампа о браке и детях в паспорте

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22 июля 2021, 17:38

фото: pixabay

22 июля Правительство РФ отменило обязательные штампы в паспорте о браке и детях, с целью сделать документы более чистыми. Данное изменение не отразится на других сферах жизни, потому что вся информация будет хранится в электронном реестре.

Однако, таким нововведением могут легко воспользоваться мошенники. Юристы рассказали Общественной службе новостей о том, как они могу это сделать.

Адвокат Александр Карабанов говорит, что супруги не смогут продавать совместно нажитое имущество за спиной друг друга. Даже если один из супругов скроет свое семейное положение и продаст имущество, то второй сможет расторгнуть договор купли-продажи. "А вот уголовной ответственности за это нет" - подытожил эксперт.

В свою очередь, кандидат юридических наук Наталья Оганова считает, что отмена штампа может сильно повлиять на девушек, оказавшихся в отношениях с "двоеженцами". Наталья предлагает создать единый информационный портал, в котором будет отображаться необходимая информация.

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