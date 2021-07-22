Цвет как инструмент воздействия на подсознание

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22 июля 2021, 17:31 София Немых

Фото из открытых источников

Многие даже не догадываются, насколько сильно цвет одежды влияет на нашу повседневную жизнь. От него зависит не только настроение, но и психологическое здоровье человека. Из этого следует, что оттенки вызывают у людей те или иные ассоциации, а также ощущения на подсознательном уровне.



Встречая незнакомого человека, нам достаточно 15-ти секунд, чтобы сформировать о нём мнение. В это время решающим фактором является именно цвет, а не голос, мимика или жесты. Разберем подробнее некоторые оттенки.



Отовсюду мы слышим, как люди говорят о том, что в их гардеробе преобладает черная одежда. О чём же это говорит? Черный придаёт любому образу строгости и простоты, он показывает безразличие и отстраненность. Люди надевают его, когда хотят быть наблюдателями, а не участниками события. Более того, это цвет уверенности и привлекательности.



Белый в одежде – показатель чистоты, добродетельности и искренности. Часто этот оттенок ассоциируется с божественностью. Люди, предпочитающие белые образы, как правило, очень аккуратны, ведь они требуют повышенной внимательности и осторожности. Белоснежная ткань – это ещё и символ примирения, поэтому налаживать контакт после ссоры лучше всего в светлой одежде.



Когда на душе легко и спокойно, люди склонны выбирать серый цвет, который символизирует сдержанность и размеренность. Также образы из этой ткани говорят о чувстве безопасности и зрелости. Но есть и моменты, когда серый – это проявление скрытности.



На собеседование лучше всего надевать синий, потому что он говорит о высоком интеллекте и мудрости. Немаловажным преимуществом этого оттенка над другими является и то, что он способен успокаивать и располагать к общению. Также потенциальный работодатель увидит в вас надёжного специалиста, которому можно доверять.



Ещё одним цветом, который повышает тонус и снимает усталость, является зелёный. Неслучайно врачи и медсестры в больницах носят одежду именно такого оттенка. Раньше, когда рождался малыш, первое, что он видел, было небо и трава, поэтому синий и зеленый ассоциируются у человечества с покоем и благополучием.



Если в ближайшее время вам предстоит познакомиться с новыми людьми, то на такую встречу лучше всего приходить в желтом или оранжевом. Эти цвета говорят о радости и оптимизме. Их предпочитают креативные, творческие и активные люди.



На свидание специалисты советуют девушкам надевать образы в розовых оттенках, ведь именно они символизируют нежность и любовь. Для спутницы в таком образе мужчина будет готов сделать всё что угодно.



Красный – это тоже про любовь, но уже со страстью. Он олицетворяет динамику и энергичность. Но не стоит забывать, что этот глубокий оттенок может вызывать агрессию и символизировать абсолютную власть.



А что, если в вашем гардеробе преобладает коричневая одежда? Вероятнее всего, это говорит о депрессии и усталости. Такие люди склонны следовать правилам и не выходить за рамки.



Бежевые оттенки создают атмосферу уюта и спокойствия. Надев такой образ, вы сможете устранить агрессию и расслабить собеседника, а также проявить дружелюбие.



Ну и последний самый коварный цвет – фиолетовый. Практически у каждого человека он ассоциируется с ведьмой и её магией. Такая ткань говорит о духовном развитии и благородстве. Более того, люди, предпочитающие фиолетовый, любят творчество и состояние умиротворения. Надевать вещи в этом оттенке стоит с особой осторожностью, потому что они чаще всего «идёт впереди человека».



Таким образом, используя в общении с окружающими силу цвета, люди могут управлять событиями и менять обстоятельства в свою пользу. Не стоит недооценивать то, что мы каждый день надеваем на своё тело. Это не всего лишь одежда, это инструмент воздействия на подсознание.

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