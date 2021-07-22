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Анатолий Чубайс об «антипрививочниках»: Удивлён масштабу и уровню резонанса этого идиотизма

, 17:07 Источник: Анатолий Чубайс в блоге, Радиостанция «Эхо Москвы»

Анатолий Чубайс об «антипрививочниках»: Удивлён масштабу и уровню резонанса этого идиотизма
Фото: Александр Гальперин РИА Новости

Я поражаюсь тому, как много среди моих знакомых тех, кто категорически отказывается прививаться. Всплывают какие-то глубинные первобытные страхи.

Понимаю, что довольно долго они подогревались отечественными мракобесами, боровшимися против жидких чипов Билла Гейтса, но все же удивлен масштабу и уровню резонанса этого идиотизма.

Похоже, рациональные аргументы здесь вряд ли работают и каждый в конце концов решает сам.

Мы с Авдотьей после «Спутника» чувствуем себя прекрасно, чего и всем желаем.

Анатолий Чубайс об «антипрививочниках»: Удивлён масштабу и уровню резонанса этого идиотизма

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