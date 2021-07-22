В Москве началось обучение наблюдателей Общественной палаты для работы на выборах в сентябре

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июля 2021, 16:22

Фото: pixabay.com

Началось обучение московских наблюдателей, которые будут работать на выборах в Госдуму, довыборах в Мосгордуму и выборах муниципальных депутатов района Щукино.



Руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов поздравил первых добровольцев, которые пройдут необходимую подготовку, и выразил надежду на то, что им удастся получить максимум полезной информации и стать настоящими экспертами в нюансах избирательного процесса.



«Люди – вот наш главный ресурс при наблюдении за выборами. Видеонаблюдение, колл-центр – всё это упрощает, но не заменяет работу наблюдателей», – подчеркнул Алексей Венедиктов.



В этом году обучением наблюдателей будут заниматься преподаватели Факультетом права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).



Еще один пункт документа касается работы приложения «Мобильный наблюдатель», с помощью которого наблюдатели смогут обращаться в Общественный штаб. В рамках соглашения юристы НИУ ВШЭ также будут осуществлять их правовую поддержку и консультацию. Как ожидается, в ходе мероприятия наблюдателям также покажут и само приложение.



В настоящее время к корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы присоединились более 13 тысяч человек.



«Мы закрываем все участки наблюдателями. Единственная проблема – это ковидные госпитали. Пока не знаем, как там будет организовано голосование и наблюдение в красной зоне», – добавил Алексей Венедиктов.



Набор наблюдателей на сайте Общественной палаты Москвы продолжается. Войти в состав Корпуса может любой гражданин Российской Федерации, достигший на день проведения выборов восемнадцатилетнего возраста.





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