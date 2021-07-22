В плену у иностранцев остаются сотни россиянок

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22 июля 2021, 16:20

Правозащитная организация «Альтернатива», занимающаяся оказанием помощи людям, попавшим в плен и сложные жизненные условия, сообщила о насильственном удержании женщин из РФ и СНГ в странах Ближнего Востока и Африки.



За рубежом они в плену у супругов, с которыми добровольно заключили законные браки. Знакомство пары происходит через интернет. Кто-то влюбляется во время учёбы в институте, командировок в другие страны. После приезда на родину супруга, начинаются серьёзные проблемы. Мужья меняются в поведении, отбирают у жён документы и начинают избивать. Нередко мужчины заставляют жён продать квартиру в России, и те в итоге остаются без финансов и крыши над головой.



Законодательство других стран не всегда позволяет матери забрать ребёнка у отца и уехать в Россию. Чтобы не попасть в рабство, эксперты рекомендуют всегда иметь при себе небольшую сумму денег и не передавать паспорт супругу или его родителям. Важно сохранить электронные копии паспорта на почте или на другом ресурсе в Сети. Отправляясь за рубеж, не стоит отказываться от гражданства своей страны. При появлении детей лучше обеспечивать их гражданством России.





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