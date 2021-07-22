Бочкарев: Треть Адресной инвестиционной программы в Москве направляется на строительство соцобъектов

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июля 2021, 15:55

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев сообщил, что треть Адресной инвестиционной программы в Москве направляется на строительство объектов социальной инфраструктуры.



«В Москве реализуется принцип комплексного развития всех округов и районов, для этого город активно развивает социальную инфраструктуру: строим объекты образования, здравоохранения, спорта, культуры. Порядка трети объема Адресной инвестиционной программы направлено на строительство объектов социальной инфраструктуры», - рассказал Андрей Бочкарев.



По его словам, значительный вклад в развитие городских пространств вносят инвесторы: порядка 40% соцобъектов в столице возводится за счет внебюджетных источников. Бочкарев уточнил, что к 2023 году за счет внебюджетных средств в Москве построят семь медицинских объектов, около 60 школ и детских садов.



«Важная задача для города - создание современных районов. В первую очередь речь идет о территориях заброшенных бывших промзон. Именно эти площадки являются важным градостроительным резервом», - отметил Андрей Бочкарев.



Так, на строительство социальной инфраструктуры на территории бывшей промышленной территории «Октябрьское поле» инвестор планирует потратить более 2 млрд руб.



В рамках договора о комплексном развитии территории «Октябрьское поле» «РГ-Девелопмент» вложит 14 млрд руб. на строительство объектов общей площадью около 200 тыс. кв. м. При этом порядка 1,7 млрд руб. направятся на строительство социальной инфраструктуры. На «Октябрьском поле» уже ввели два детских сада. До конца 2024 года здесь будут построены школа на 800 мест, дом с пристроенной поликлиникой и стоматологией, три детских сада.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с представителями инвестиционного сообщества Москвы, в которое входят крупнейшие строительные и девелоперские компании. Отмечалось, что за последние 10 лет в Москве построено и введено в эксплуатацию 96,5 млн кв. метров недвижимости, в том числе за счет средств инвесторов.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости