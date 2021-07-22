Сергунина рассказала о новой программе взаимодействия столичных предпринимателей и банков

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22 июля 2021, 15:40

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

С 22 июля по 20 августа в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития будут принимать заявки от банков, желающих присоединиться к новой столичной программе, которая дополнительно упростит процедуру получения предпринимателями городских субсидий и грантов за счет того, что заявку можно будет подать через личный кабинет банка. Об этом сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.



«Такое взаимодействие будет удобно в первую очередь самим предпринимателям. Сервисы банков помогут сформировать необходимый комплект документов для получения субсидий, а также проверят их на корректность заполнения. Это увеличит скорость рассмотрения заявок и снизит количество отказов», - отметила заместитель мэра столицы.



Сообщается, что для того, чтобы стать участником программы, банки должны иметь кредитный рейтинг не ниже уровня A-(RU), круглосуточную службу поддержки клиентов, не менее 30 обособленных подразделений по обслуживанию юридических лиц в Москве, техническую возможность интеграции ИТ-платформ с информационными системами правительства столицы.



Через личный кабинет клиента банка пользователи смогут подать заявки на приобретение и лизинг оборудования, развитие хозяйственной деятельности в Москве, участие в выставках и онлайн-продвижение товаров и услуг, компенсацию расходов по договорам франчайзинга. Планируется, что в дальнейшем этот список расширится.





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