Вячеслав Гладков: «Все, что мы делаем, направлено на улучшение жизни людей»

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июля 2021, 15:47

belregion.ru

Как Белгородская область собирается добиться удвоения ВРП, кому и насколько повысят зарплату в этом году, на что пойдут инфраструктурные кредиты от федерального центра, об этом и многом другом рассказал Вячеслав Гладков во время очередного общения с журналистами и блогерами

Пресс-конференции Вячеслава Гладкова каждый раз становятся событием не только для местной, но и для федеральной прессы. И в изрядной степени это связано с манерой общения регионального лидера, который говорит с журналистами не по шаблону, а эмоционально и содержательно. Узнать новости из первых уст могли все жители региона – трансляция велась на региональных телеканалах и в соцсетях. Для Белгородской области, которая еще не забыла 27-летнее правление прежнего губернатора, соблюдавшего «тишину в эфире», все это стало настоящей информационной революцией.

Революционными кажутся и принципы управления. О жизни региона Гладков предпочитает узнавать, в первую очередь, от жителей, а не из отчетов своих подчиненных. Он один из немногих, а может быть и единственный руководитель региона, который еженедельно отводит целый день на личный прием граждан. За несколько месяцев он принял более тысячи человек. Еще 4,5 тысячи жителей области решили свои проблемы, написав главе региона в социальных сетях. И даже к обновлению стратегии развития Белгородчины до 2030 года Вячеслав Гладков решил привлечь жителей: у каждого есть возможность внести предложения по развитию своего населенного пункта или отрасли.

Надо полагать, открытость Вячеслава Гладкова пришлась по душе не только жителям, но и прессе – журналисты чувствуют себя свободно, ведут себя неформально и спрашивают у главы региона, какие растения сажать на клумбах, и стоит ли заливать каток на главной площади Белгорода.

Но в первую очередь прессу интересуют, конечно, проблемы людей. И самые серьёзные среди них — рост цен, падение уровня жизни людей, низкий уровень зарплат.

Вячеслав Гладков отвечает на вопросы честно, не обещает невозможного, объясняет, что не может сделать дешевле бензин или поменять решение суда. Но то, что зависит от него, он делает решительно и последовательно — например, обеспечивает доступ жителей области к более дешевым продуктам местного производства.

Именно поэтому Вячеслав Гладков принял знаковое решение — поддержать жителей области с низким доходом, и прежде всего низкооплачиваемых работников бюджетных организаций — технический персонал учебных заведений, больниц, учреждений культуры.

- Речь о тех, кому труднее всех – нянечки, помощники воспитателей, водители школьных автобусов, дворники, вспомогательный персонал и другие, кто получает немного, - прокомментировал Вячеслав Гладков. - Зарплата для таких бюджетников с 1 октября поднимется на 20%. А с 1 января 2022 – еще на 4%. На эти цели в 2021 году будет направлено почти 650 миллионов рублей, а в 2022 году – около 3 миллиардов.

Кроме того, с начала будущего года поднимутся на 20% региональные социальные выплаты ветеранам труда, многодетным, детям войны и другим льготникам.

Впрочем, самый эффективный способ повлиять на уровень жизни людей – это рост экономики. И здесь у Вячеслава Гладкова весьма амбициозные планы – увеличить вдвое региональный валовый продукт к 2030 году. Причем глава региона уже заручился поддержкой реального сектора.

- Мы готовим стратегию, в которой расписан каждый гектар сельскохозяйственных площадей, каждое крупное и среднее предприятие,- подчеркнул Вячеслав Гладков. - Промышленность уже готова.

Еще одна точка роста – инвестиционный портфель, в котором имеются контракты почти на полтриллиона рублей. Это проекты в области металлургии, сельского хозяйства, фармацевтики.

- Активность бизнеса большая, моя задача снять административные барьеры,- отмечает Вячеслав Гладков.

При этом подчеркивает, что развитие промышленности должно быть не в ущерб экологии.

Росту экономики региона способствует и федеральная поддержка. Так, Минпромторг выделил предприятиям Белгородской области 2,5 миллиарда рублей на новые проекты. От министерства экономики получено еще 1,8 миллиарда. Средства Фонда реформирования ЖКХ позволят в будущем году досрочно расселить все ветхое и аварийное жилье в области.

От визита в Белгородскую область министра сельского хозяйства РФ, который состоится в августе, Вячеслав Гладков тоже ждет хороших новостей.

Кроме того, регион рассчитывает на федеральную поддержку строительства 19 школ.

- Все, что мы делаем, направлено на улучшение жизни людей. Мы будем помогать всем, нам нужно только время, чтобы выстроить систему,- заявил глава региона.

На первоочередные потребности жителей будут направлены и федеральные инфраструктурные кредиты. Уже получено решение правительства РФ о выделении 4, 4 миллиардов, которые планируется потратить на водоотведение в Старом Осколе, Губкине, Прохоровке и Белгороде.

Похоже, что Вячеславу Гладкову, который руководит Белгородской областью с ноября прошлого года, с одинаковым успехом удалось выстроить отношения как с федеральным центром, так и с жителями региона.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости