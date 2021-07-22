Вице-губернатор Соколов обеспечил работу на намыве своим друзьям?

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июля 2021, 15:40

Фото: cоцсети

В Петербурге продолжат реализовывать ранее согласованные проекты по намыву территорий в Финском заливе вопреки предупреждениям об угрозах наводнения. Решение Смольным могло быть принято с учетом возможных бизнес-интересов вице-губернатора Максима Соколова или его друзей. На том же «Морском фасаде» земли намывает «ЛСР». Главу компании Андрея Молчанова считают близким другом чиновника.

Намыв вопреки угрозе

В новый Генплан Петербурга не будут включать новые проекты по намыву территорий в Невской губе. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказал первый заместитель председателя Комитета по природопользованию Петербурга Михаил Страхов. Решение было принято в связи с тем, что новые намывы влияют на гидрологическую ситуацию в Невской губе. Это негативно сказывается на работе «Комплекса защитных сооружений» (КЗС, Дамба) и повышает риски затопления города при наводнениях.

«Если у нас увеличиваются площади намывов, то это ведет к тому, что сокращается емкость Невской губы, ее площадь. Соответственно, город может за гораздо меньшее время быть подтоплен стоковыми водами реки Невы»,- заявлял Страхов.

При этом представитель комитета подчеркнул: согласованные ранее и учтенные в действующем генеральном плане города намывы будут созданы.

На сегодняшний день в Генплан занесен намыв по меньшей мере двух крупных проектов в акватории Невской губы. Так, на севере Васильевского острова с начала нулевых намывают «Морской Фасад» (476 га), 2/3 проекта уже готово. В Кронштадте планируют создать более 200 га территорий между северным берегом острова Котлин и дамбой в рамках проекта «Северный парус».

Ранее в дирекции КЗС выступали с острой критикой продолжения работ на указанных территориях. В конце мая 2021 года Рим Ишмуратов, будучи на тот момент и.о. гендиректора КЗС, заявлял о необходимости остановки создания намывов в Невской губе, писал «ДП». Согласно позиции руководства КЗС, они значительно сократили площадь акватории Невской губы и привели к противоречию с гидродинамическими расчётами, положенными в основу создания и безопасной эксплуатации дамбы. Наиболее опасным в КЗС считают проект «Морской фасад». Также эксперты предупредили о высоких рисках наводнений и затоплений центральных районов Петербурга в случае продолжения намыва земель.

Бизнес-интересы Соколова?

Логика принятия решений властями Петербурга парадоксальна. В Смольном отказались реализовывать новые намывные проекты исходя из необходимости обеспечить безопасность КЗС и снизить риски наводнений. Но в тоже время разрешили продолжить работу по проектам, которые само руководство дамбы считает наиболее опасными для своих защитных сооружений. Как показывает практика, такая ситуация может сложиться, если во властных структурах у кого-то из чиновников имеется прямой или опосредованный бизнес-интерес. И если вспомнить историю того же «Морского фасада», то возможного интересанта вполне можно «разглядеть».

Проект «Морской фасад» реализуется с начала нулевых, и у его истоков стоит холдинг First Quantum. Начало работ по созданию территорий ознаменовалось громким скандалом. Комитет по инвестициям и стратегическим проектам, возглавляемый в те годы Максимом Соколовым (ныне он вице-губернатор Петербурга), согласовал компании, связанной с холдингом, всего за один месяц проектную документацию и в кратчайшие сроки присвоил статус стратегического инвестпартнера с обеспечением льгот. Тогда СМИ писали, что столь быстрая работа комитета могла быть обусловлена личной заинтересованностью Соколова в его реализации и возможной связью с предполагаемым бенефициаром деятельности First Quantum олигархом Виталием Южилиным.

Примечательно, что ресурсами «Морской фасад» обеспечивали лица, которых считают друзьями Соколова. Так, ОАО «Рудас», которой ранее руководил Константин Ходосовский, с 2006 по 2009 годы завозила песок для намыва территорий. По данным издания «Версия», Ходосовский – давний друг семьи вице-губернатора, с которым тесное общение и работы поддерживаются до сих пор. Компания же «Рудас» во время работ на намыве входила в структуру компаний «ЛСР», принадлежащей семье Молчановых. Сегодня «Рудас» известна больше как «ЛСР.Базовые».

Бизнесмен Андрей Молчанов, возглавляющий сегодня группу компаний «ЛСР», является хорошим другу чиновнику со времен совместной учебы в ЛГУ. Считается, что он тесно познакомил чиновника со своим семейством. Отчим Молчанова младшего и бывший вице-губернатор Петербурга Юрий Молчанов (сейчас старший вице-президент банка ВТБ), мог повлиять на назначение Соколова председателем КИСП, открыв дорогу к реализации интересов в рамках крупных инвестпроектов. О крепких дружественных отношениях с семьей также может свидетельствовать тот факт, что Соколову отдали пост гендиректора «ЛСР» в августе 2018 года после его снятия с должности главы Минтранса РФ.

Отметим, заинтересованность «ЛСР» в работе на намыве не ограничилась завозом песка. Компания действует там и сейчас. В сентябре 2020 года она выкупила в «Морском фасаде» участок в 143 га за 2,98 млрд рублей. Компания будет намывать территории в северной части Васильевского острова, а потом реализует крупный проект комплексного освоения территорий. «ДП» писал, что на купленном участке планируется построить квартал в 1 млн кв. метров, где 700 000 «квадратов» будет отдано под жилье.

Было бы логичным ограничить намыв «Морского фасада» на Васильевском острове существующими границами и согласованными строительными проектами. Потенциальные конфликты с бизнесом можно было бы урегулировать предоставлением земель или иной недвижимости в других района Петербурга. Сегодня в городе есть проблемные точки, где бы пригодились инвестиции девелоперов. Но похоже, что бизнес-интересы некоторых персон, в том числе в Смольном, по приоритету оказались выше безопасности Петербурга и его жителей. Потому друзья Соколова, а может быть и сам вице-губернатор, получили возможность зарабатывать деньги, не опасаясь отмены намывного проекта, а петербуржцы будут жить под угрозой наводнений.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости