Представитель Еврокомиссии Спинант сообщила о вакцинации 54,7% взрослого населения Евросоюза

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22 июля 2021, 15:37 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На территории Евросоюза до настоящего времени вакцину против COVID-19 ввели 200 млн человек. Данная информация поступила от Даны Спинант, официального представителя Еврокомиссии.

Она отметила, что вакцинацию прошли 54,7% взрослого населения. При этом одну дозу вакцины получили как минимум 68,4% взрослых жителей ЕС. В ходе брифинга в Брюсселе Спинант подчеркнула, что речь идет о хороших показателях.

По словам представителя Еврокомиссии, эффективной борьбе с коронавирусом будет способствовать равномерная по всей территории Европейского союза вакцинация. Меньшие темпы прививочной кампании наблюдаются в таких странах, как Хорватия, Румыния и Болгария.

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