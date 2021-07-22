Как пережить потерю

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22 июля 2021, 15:24 Источник: Магистр психологии Евгения Хохлатова

Фото: cоцсети

Каждая потеря, что не говори, проживается как катастрофа и так, будто ты не знал ранее что такое терять.

Впервые модель проживания горя, потери, принятия факта неизбежности была предложена Элизабет Кюблер-Росс в 1969 году. И многие знакомы с ней: отрицание, торг, гнев, депрессия и смирение.

Отечественный психолог Ф.Е. Василюк предлагает немного другую схему, но она во многом похожа. Я совмещу их в этом эссе, так как одна дополняет другую.

Классика начала проживания потери – отрицание, изоляция, шок. Может выражаться в состоянии, выражаемом словами: «это не могло произойти», или «не могло произойти со мной, что-то здесь не так, это ошибка». Человек может просто впасть в ступор, шок – так психика вытесняет то, что не может переварить. Внешне может казаться, будто ничего не произошло, или человеку безразлично, что он спокоен, но это кратковременно. Далее будет момент частичного принятия. Если произошедшее долго утаивали, труднее всего принять горе (скажем, новость о потере близкого) от постороннего человека. Это может произойти, если близкие решили поберечь родственника и не сказали что-то важное. К этому может относиться знание о болезни, или, например, о приёмном родителе. Но когда сразу после смерти близкого о ней сообщает чужой человек, не включённый в горе, его спокойствие передаётся вместе с новостью.

Далее гнев – это тоже отрицание, но активное, яростное. Человек может злиться на всё и вся.

Торг или поиск решения – человек ищет способы предотвратить неизбежное. Если что-то уже произошло в реальности и сделать ничего нельзя, то это может происходить во сне, например снится разговор с умершим родственником.

Фаза острого горя – это время отчаяния, страдания, депрессии. С высокой вероятностью могут проявляться телесные проявления такие как затруднённое дыхание, слабость, чувство пустоты в желудке, давление в груди, ком в горле, и даже повышение чувствительности к запахам. Это самый тяжёлый период острой душевной боли. Ощущение пустоты, бессмысленности, приступы отчаяния, одиночество, злость, вина, страх, тревога. В отношении к другим может проявляться раздражительность, желание уединиться. Может значительно нарушиться концентрация, и некоторые виды деятельности таким образом могут стать недоступными.

Фаза «остаточных толчков и реорганизации». На этой фазе жизнь восстанавливается, появляется аппетит и налаживается сон, входит в свою колею профессиональная деятельность. Потеря больше не является центром жизни, но приступы горя всё же могут возвращаться, но реже. Утрата постепенно принимается как данность.

А вот этой фазы не было в структуре Элизабет, но есть у Ф.Е.: «завершение». Это последняя фаза, в которой горюющий преодолевает некоторые культурные барьеры, которые затрудняют акт завершения. Смысл и задача горя в том, чтобы образ утраты занял своё постоянное место.

Что нельзя потерять, что сохраняется всегда, – так это смысл. Он может меняться, теряться в одном и находиться в другом. Переоценка и перенос смысла тоже болезненный процесс, но есть что-то вечное как сама жизнь, и это одна из граней бытия.

И найти эту грань может только сам человек.

Подробнее раскроем тему в этом видео.

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