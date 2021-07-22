Отец двух убитых детей в ДТП дал комментарии

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22 июля 2021, 11:20 Турана Гулиева,

Фото из открытых источников

В беседе с изданием "СтарХит" отец двух погибших детей в ДТП в районе Солнцево дал комментарии по поводу случившегося:



"Мы не знаем, насколько далеко и как надолго посадят виновницу. Это решит суд. Но все-таки это максимум семь лет колонии-поселения. И если одобрят, через два года она сможет выйти по УДО. Так что это не такое наказание, которое хотелось бы", — высказался отец детей.



Мужчина к тому же добавил, что с их семьей связывался адвокат виновницы аварии Валерии Башкировой, однако извинений он не принес: «Ни извинений, ни соболезнований. Только то, что та девочка плохо ночами спит».



Напомним, авария произошла на улице Авиаторов в Западной административном округе Москвы. 16 июля Валерия Башкирова сбила трех детей возрастом четыре, три года и девять месяцев. Последний госпитализировали в больницу, однако спасти жизни двум старшим детям не удалось. Изначально Валерии Башкировой были предъявлены обвинения по части 3 статьи 264("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"), а сама девушка была отправлена под домашний арест. Но после смерти второго ребенка обвинения переквалифицировали с 3 части на 5тую ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Тверской суд Москвы арестовал девушку до 16 сентября.





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