Карандаши и тетрадки дорожают быстрее лапши на наших ушах

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июля 2021, 11:16

Чтобы собрать ребёнка в школу родители должны потратить в среднем 13 тысяч рублей. За год стоимость канцелярских товаров, одежды для школьника подросла в цене на ту же чёртову дюжину - 13%, опередив инфляцию на 200%. Россияне признаются, что стоимость подготовки ребёнка к школе может обойтись дороже.



Нередко родители вынуждены экономить на других расходах, чтобы приобрести необходимое для школы. Для уменьшения финансового накала президент России Владимир Путин выделил всем школьникам единовременную выплату в 10 тысяч рублей.



Рост цен отмечается по всем позициям. Стоимость пеналов увеличилась на 28%, наборов ручек и карандашей на 8%, тетрадей на 6%. Настольная лампа подорожала на 22%, а школьная форма на 15%. За год подросли и школьные сборы. В прошлом году российская семья в среднем отдавала 1,8 тысячи рублей на нужды школы. В текущем году понадобится на 2 тысячи рублей больше.



Многие родители считают расходы на сборы детей в школу непосильными. Каждый четвёртый россиянин думает, что всё необходимое для учеников должно предоставляться государством. Чтобы собрать ребёнка к новому учебному году 30% родителей вынуждены даже брать микрозаймы.



Новость о сильном подорожании школьных принадлежностей и одежды вызывает ухмылку обывателя в ответ на циничную политику торговли компенсировать свои убытки за счёт сезонности. Это как цветы дорожают к 8 Марта и к 1 сентября, а потом снова дешевеют. Или когда таксисты во время блэкаута в московском метрополитене брали на 1000% дороже. Это не экономика ценообразования, а просто элементарная наглость. Иначе почему канцтовары и детская одежда не подорожали 1 января, апреля, мая, июня, а аккурат к 1 сентября?





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