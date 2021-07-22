Советник главы Крыма Крючков назвал возможной причиной отставки мэра Керчи тяжелое заболевание коронавирусом

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков прокомментировал сообщение об увольнении главы администрации Керчи Сергея Бороздина. Мэр города подал заявление об отставке в четверг, 22 июля.
Крючков считает, что возможной причиной ухода с поста может быть состояние здоровья Бороздина. По его словам, мэр Керчи тяжело переболел новой коронавирусной инфекцией с 90% поражением легких. Впоследствии глава городской администрации перенес операцию на сердце, уточнил он.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал соответствующий пост на своей странице «Вконтакте». Он не стал раскрывать причину отставки Сергея Бороздина.
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