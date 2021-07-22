Зачем был создан институт кураторства федеральных округов вице-премьерами

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22 июля 2021, 09:59 Владимир Шамахов, директор СЗИУ РАНХиГС, доктор экономических наук, действительный государственный советник РФ I класс

Михаил Мишустин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

19 июля премьер-министр России Михаил Мишустин завершил реформу управления российскими регионами, старт которой дал Президент страны Владимир Путин на своей Прямой линии 30 июня. За каждым заместителем Председателя Правительства закреплена обязанность курировать один из федеральных округов. В чем суть тихой реформы и что новый подход может дать территориям?

По плану Председателя Правительства, все его заместители с курируемыми округами войдут в состав правительственной комиссии по региональному развитию. Председателем комиссии уже назначен Марат Хуснуллин.

Виктория Абрамченко стала куратором Сибирского федерального округа — здесь сосредоточены основные топливно-энергетические и лесные богатства России, а этими вопросами она занимается в качестве своей основной работы в правительстве. К тому же вице-премьер родом из этих мест, знакомиться с территорией долго не будет.

Помогать Уральскому федеральному округу будет Юрий Борисов, отвечающий в правительстве за промышленность и ОПК. Здесь вице-премьер и сейчас бывает так часто, что никто уже не назовет его гостем.

Татьяне Голиковой достался Северо-Западный федеральный округ. Здесь размещены самые крупные и современные предприятия фарминдустрии, а также ведущие вузы, занятые подготовкой кадров для них. Кроме того, округ имеет мощную научную базу в части здравоохранения и медицины.

Куратором Центрального федерального округа назначили Дмитрия Григоренко. В качестве вице-премьера он занимается финансовыми вопросами, в частности, бюджетом страны. ЦФО сегодня - крупнейший поставщик средств в бюджет страны.

Александр Новак также не чужой человек в Северо-Кавказском федеральном округе. В ранге министра энергетики, он занимался вопросами электросетевого комплекса этой территории. Кроме того, в правительстве Мишустина вице-премьер курировал региональный ТЭК, в частности вопросы газификации обширной территории.

Зона новой ответственности Марата Хуснуллина – Южный федеральный округ. Если учитывать, что туризм, транспорт и градостроительство являются ключевыми для округа, то вице-премьер в новом статусе будет на своем месте. К тому же в зону его ответственности попал и Крым, который теперь стал одной большой российской стройкой.

Дмитрий Чернышенко, подключится к работе по развитию Приволжского федерального округа. Отвечая за цифровую трансформацию, он сможет помочь развитию территории, на которую сегодня приходится почти половина российского экспорта технологий.

Юрий Трутнев продолжит отвечать за развитие Дальнего Востока.

Практика персонального кураторства регионов членами Правительства началась именно с Юрия Трутнева, совместившего еще в 2013 году должность в кабинете министров с постом полпреда президента на Дальнем Востоке. Подход показал свою эффективность и стал аргументом за его тиражирование. В 2019 году кураторов из числа федеральных министров получили уже 10 регионов с низким уровнем социально-экономического развития. С учетом разразившейся пандемии, преждевременно ждать существенных достижений, но, как минимум, были принятые программы развития этих территорий и вырос объем инвестиций, в том числе из федерального бюджета.

Что даст новый подход Президенту и Правительству понятно: качественно иной уровень понимания проблем регионов; укрепление единства, проводимой в стране политики регионального развития и дополнительный контроль. И именно по тем же причинам реформа, вероятно, на первый взгляд может не вызвать восторга у губернаторского корпуса, — кому понравится идея делиться властью и полномочиями на «своей» вотчине.

Между тем, именно наличие персонального куратора из числа вице-премьеров позволит, напротив, донести региональные потребности до ФОИВов, откроет новые возможности по встраиванию локальных инициатив в федеральные проекты развития. Фактически эта новая связка направлена на выполнение поставленных президентом РФ национальных целей развития страны до 2030 года. И это выглядит как эффективный и своевременный инструмент.

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