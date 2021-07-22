Челябинцы оказались самыми большими любителями «дошираков»

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22 июля 2021, 08:03 Анна Семенова

Челябинцы любят быструю еду. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

В СберМаркете оценили онлайн-заказы фастфуда россиянами

Еда быстрого приготовления заняла крепкую позицию в нашей жизни. О том, что именно из фастфуда предпочитают жители разных городов, выяснили специалисты СберМаркета. Оценивался спрос на сосиски, чипсы, газировку, замороженные наггетсы, пельмени и мороженое.

Оказалось, что с апреля по июнь 2021-го челябинцы активно питались лапшой быстрого приготовления. Наш город занял вторую строчку по покупкам этого товара. Первое место поделили Красноярск и Новосибирск.

А к пельменям южноуральцы этим летом чуть охладели. В рейтинге городов Челябинск по этой позиции занял последнее место! На первом месте – Калининград.

Лидером по онлайн-покупке сосисок и замороженной пиццы стала Москва, мороженое больше всего любят в Перми. А те же калининградцы обожают чипсы.

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