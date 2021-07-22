Обезглавить гидру COVID-19 приморцам поможет коллективный иммунитет

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22 июля 2021, 07:50

Коронавирусная зараза в Приморье никак не хочет отступать – в последние две недели в крае фиксируют рекордное за весь период пандемии COVID-19 количество заболевших в сутки – 251 и 260 человек.

«Заболеваемость в Приморье фиксируется стабильно на высоком уровне. При этом за последнюю неделю изменился контингент заболевших по возрастной группе, сейчас заболеваемость фиксируется чаще у лиц пятидесяти-шестидесяти четырёх лет», – отметила в своём докладе руководитель территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Татьяна Детковская.

Переломить эту нездоровую ситуацию поможет только массовая вакцинация, подчёркивают врачи и специалисты. С ними согласны и в правительстве края. Так, губернатор Приморья Олег Кожемяко, отмечая рост заболеваемости, обращает внимание земляков, что единственная надёжная преграда росту заболеваемости – это вакцинация населения, он также поставил задачу повысить её в разы.

Для этого в Приморье планомерно увеличивают количество стационарных и мобильных прививочных пунктов, к настоящему времени в крае действуют около 200 стационарных и мобильных пунктов вакцинации. Кроме того, бригады медиков выезжают по заявкам на предприятия и в организации, а также на дом к маломобильным гражданам. А в Артёмовском городском округе организовали работу мобильного передвижного пункта, который выезжает в сёла на территории муниципалитета, где проводит вакцинацию местных жителей от коронавирусной инфекции. Подробно о маршруте передвижения мобильного пункта и времени его работы сообщается на официальном сайте администрации Артёмовского городского округа.

Кстати, власти Приморья не ограничиваются одними призывами к населению получить вакцину, руководители края показывают личный пример. Так, на текущей неделе привились от COVID-19 председатель правительства Приморья Вера Щербина и заместитель председателя правительства Николай Стецко.

«Сделать прививку – это мой осознанный выбор. Чувствую после укола себя великолепно. Настоятельно рекомендую всем провакцинироваться. Эпидситуация очень серьёзная, много тяжёлых случаев, умирают люди, вне зависимости от возраста. Что касается обстановки по краю, то финансовыми ресурсами мероприятия по борьбе и профилактике с инфекцией обеспечены, вакцина есть во всех пунктах, её хватает – в этой части всё под контролем, остаётся только позаботиться о своём здоровье и здоровье близких», – призвала Вера Щербина.

А как признался её коллега Николай Стецко, он последовал рекомендациям родных, в первую очередь мамы – врача-терапевта.

«Вся наша семья уже привилась. Считаю, что это единственный способ для населения края уберечься от опасной инфекции и дать возможность учреждениям здравоохранения работать в плановом режиме, оказывать приморцам необходимую медицинскую помощь», – подчеркнул зампред краевого правительства, куратор вопросов экономического развития, промышленности и торговли, профессионального образования и занятости населения, проектного управления, туризма.

Ещё раньше от COVID-19 вакцинировался глава исполнительной власти Приморья Олег Кожемяко.

Пример губернатора и членов краевого правительства оказался заразителен и помог многим сомневающимся сделать правильный выбор. Вот что рассказала нам студентка третьего курса лечебного факультета Тихоокеанского государственного медицинского университета Юлия Гаман:

Юлия Гаман

«После появления авторитетных статей о безопасности и эффективности российской вакцины Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) и её получения губернатором все мои опасения развеялись, и я убедила семью и ближайших друзей пройти вакцинацию. Также укрепили во мне желание не заболеть снова долгий период восстановления после перенесённого ковида, а ещё больше работа в «красной зоне». Между поздними последствиями коронавирусной инфекции (так называемый longCOVID) и несколькими днями недомогания после вакцинации, я выбрала прививку. Тем более, что я очень скучаю по прежней жизни, путешествиям и полноценному очному обучению. Считаю, что любое образование, а особенно медицинское, должно быть получено в офлайн режиме, в аудиториях, с возможностью общаться с преподавателем и группой».

Будущий врач среди причин, подвигнувших её на вакцинацию, отметила свой опыт работы в «красной зоне». Между тем, сегодня занятость коечного фонда в Приморье составляет 90-95 процентов, об этом доложила на очередном заседании оперативного штаба заместитель председателя краевого правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

«Мы еженедельно наращиваем коечный фонд, так, развернули госпиталь в Артёме, открыли койки в Октябрьской центральной районной больнице, которая закроет вопросы госпитализации по Октябрьскому, Пограничному, Ханкайскому и Хорольскому округам. Поскольку госпиталь Уссурийской больницы, где развернут на полную мощность весь коечный фонд, работавший на пике прошлого года, сегодня не справляется с потоком госпитализаций из края. Открываем койки и в краевой клинической больнице номер два», – обозначила министр.

Кстати, работающие в «красной зоне» врачи также получили вакцину. Как рассказала врач-инфекционист Анна Зинова из Краевой клинической больницы №2, у них в ковидном госпитале все привиты:

Анна Зинова

«С апреля прошлого года я и ещё два ординатора трудимся в ковидном госпитале Второй Краевой клинической больницы под руководством главного внештатного инфекциониста Приморского края Анны Ивановны Симаковой. Мы все привиты от ковида. Никто из нас не заболел, несмотря на то, что ночами и днями не покидали «красную зону». Многие пациенты были очень тяжёлые. Мы ждали, мы надеялись на победу в этой войне с приходом вакцинации в общий доступ. Вакцина людям доступна, но новая проблема – антипрививочники. Порой кажется, что создатели первых вакцин в восемнадцатом-девятнадцатом веках переворачиваются в гробу от уровня цивилизации в двадцать первом веке. Убеждена, если бы в то время существовал инстаграм и все вопили от страшных последствий от прививок, то сейчас население бы уже ни о чём не спорило. Как легко всё забылось, а ведь когда не было вакцин, целые города и даже страны вымирали от чумы, оспы, холеры и прочих страшных болезней. Очень не хочется повторить историю. Ведь смертей всё больше, можем остаться без старшего поколения. Как жаль, что люди не понимают очевидного…»

По словам Анастасии Худченко, открывая новые пункты вакцинации, в крае вынуждены привлекать для работы в них средний медицинский персонал из детских поликлиник и специализированных медучреждений. «Кадровая система отрасли сейчас работает на пределе возможностей», – подчёркивает министр здравоохранения Приморья.

Также Анастасия Худченко обращает внимание приморцев на то, что сокращается плановая помощь. Так неужели есть ещё люди, которым не понятно, что вернутся к нормальной, плановой работе лечебным учреждениям края поможет скорейшая и массовая вакцинация населения?..

«Уже больше года мы работаем в ковидном госпитале, я консультирую весь край, общаюсь с коллегами из других регионов России – и все говорят, что растёт число случаев повторного заражения. При этом нет оснований полагать, что повторное заболевание окажется легче первого. Все риски сохраняются. Только вакцинация полностью защитит от тяжёлого течения болезни и смерти», – ещё раз повторяет главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Приморского края Анна Симакова.

Также напомним, что в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020 - 2027 годы сегодня повсеместно открываются новые пункты вакцинопрофилакитики – в торговых центрах, многофункциональных центрах, МФЦ, других общественных местах, организуются выездные бригады на предприятия, чтобы прививочная кампания от COVID-19 стала максимально удобной для жителей края. Узнать подробности о вакцинации приморцы могут и по телефону единой «горячей линии»: 122. Специалисты ответят на все вопросы, касающиеся борьбы с коронавирусной инфекцией.

Кроме того не следует забывать, что в крае продолжает действовать режим повышенной готовности, за нарушение противоэпидемических требований на предприятиях составляется протокол, который накладывает на юридическое лицо штраф в размере от 300 тысяч рублей.

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