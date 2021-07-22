В пострадавших от огня поселках Челябинской области начато строительство домов

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июля 2021, 07:21 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Джабык серьезно пострадал от пожара. Фото О. Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Работы будут закончены до наступления холодов.

Ситуация с природными пожарами в стране стала одной из главных тем, которые обсуждались на совещании с членами Правительства РФ, которое провел президент Владимир Путин. Об обстановке на Южном Урале доложил губернатор Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, что 8 июля на юге региона сформировались 3 очага природного пожара. Причиной стихии стала почвенная засуха из-за длительного отсутствия осадков. Ликвидация возгораний усложнялась погодными условиями — сильным ветром до 25 метров в секунду и высокой температурой воздуха +32 градуса.

Усилиями сотрудников МЧС, пожарных и добровольцев удалось не допустить переход огня на 8 населенных пунктов. Но два поселка — Джабык и Запасное — серьезно пострадали. Сгорело 78 строений, в том числе жилые дома. Пожар был ликвидирован 14 июля.

Как доложил Алексей Текслер, начато строительство первых 19 домов. С жителями поселков согласованы варианты нового жилья. Поставлена задача завершить строительство до октября, на месте работают представители регионального минстроя и застройщиков. Также губернатор Челябинской области сообщил о том, что сейчас ведется работа по оказанию социальной помощи пострадавшим.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости