Балтийский прайд: в Риге прошел пикет у посольства Венгрии

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21 июля 2021, 22:21 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Сегодня, 21 июля, в Риге у посольства Венгрии прошел пикет в поддержку этой страны. Речь идет о законе, навязанном ЕС – пропаганда гомосексуализма среди молодежи.

Пикет был организован латвийским политическим движением «Национальное объединение Справедливость».





В пикете участвовало более десяти человек, которые держали в руках плакаты с надписями: «Детские умы без ЛГБТ – безопасное будущее», «Латвийский народ поддерживает Венгрию», «Венгерское правительство – гарант продолжения народа!»



Были и словесные лозунги: «Ценности Венгрии – наши ценности!»

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