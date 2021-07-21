Балтийский прайд: в Риге прошел пикет у посольства Венгрии

Сегодня, 21 июля, в Риге у посольства Венгрии прошел пикет в поддержку этой страны. Речь идет о законе, навязанном ЕС – пропаганда гомосексуализма среди молодежи.
Пикет был организован латвийским политическим движением «Национальное объединение Справедливость».
В пикете участвовало более десяти человек, которые держали в руках плакаты с надписями: «Детские умы без ЛГБТ – безопасное будущее», «Латвийский народ поддерживает Венгрию», «Венгерское правительство – гарант продолжения народа!»
Были и словесные лозунги: «Ценности Венгрии – наши ценности!»
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