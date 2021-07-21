Президент Латвии Эгилс Левитс: Права человека заканчиваются там, где начинаются права других

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21 июля 2021, 20:59 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Правительство Латвии пытается защитить жителей от коронавируса с помощью различных мероприятий. Об этом сообщил латвийцам президент страны Эгилс Левитс.

Оценивая работу правительства Латвии, глава государства допускает, что первоначально некоторые мероприятия, предпринятые для ограничения распространения ковида, были не слишком целенаправленными и последовательными.

По мнению президента Латвии, это могло вызвать недоверие общества, но Латвия, как и все европейские страны, справились с ковидом и работа в этом направлении будет продолжена.

Глава Латвии считает, что работа правительства улучшилась. К тому же прекрасно, что сейчас каждый, кто хочет вакцинироваться, уже может это сделать без всяких препятствий.

Говоря о законопроекте, который предусматривает увольнение невакцинированных работников, г-н Левитс отмечает, что «права человека заканчиваются там, где начинаются права другого человека».

Это значит, что если человек решит не вакцинироваться, у него будет более высокий риск заразиться и заразить других, чем у тех, кто был вакцинирован.

«Задача правительства и то, чего ожидает большая часть общества – защитить население от риска заражения или, по крайней мере, снизить риск»,- заявил Эгилс Левитс.

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