Депутат Сейма Янина Курсите-Пакуле: Повторись 1940-й, целующих танки было бы многовато

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21 июля 2021, 20:45 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: rus.delfi.lv

Совершенно очевидно, что «странные» решения первых лиц Латвии, вызывает даже у многих политиков недовольство. Очередной раз по данному поводу выступила депутат Сейма от Национального объединения Янина Курсите-Пакуле, которая так охарактеризовала своих коллег: «от Сейма к Сейму прирастает уровень инфантилизма».



По мнению депутата, уровень интеллекта народных избранников снижается, но кто же их выбирает?



«Сверхцель, почему держимся вместе, а не каждый за себя, забыта. Не хочу винить журналистов, но ругаем друг друга нередко слишком много. Бывает, когда нужно сказать суровые слова, но я выше ценю, когда мнение другого выслушивают, не высмеивают, не пинают ногами, не втаптывают в землю. Почти все виноваты, что создали государство, где никто никому не верит. Влиятельные силовые структуры – Бюро по борьбе и предотвращению коррупции, Служба государственных доходов думают, что все потенциальные преступники и мошенники. Министерство финансов и отдельные политики считают, что детские пособия пропивают. Да, часть точно пропьют, но не нужно так много надзирателей – нужно полагаться на людей. Министры умеют объяснить все с экономической точки зрения: так мол, и так. Но должна же быть эмоциональная связь: а не так, что мы – правительство, а народ – это какие-то другие люди. У меня ощущение, что если бы завтра ночью кто-то вошел в страну, целующих танки было бы многовато! Если вспомнить опыт 1940-го, то тем, кто тогда ждал и приветствовал советские танки, тоже потом обломили крылья. Но люди об этом не думают»,- заявила депутат Сейма.



Почему же… Люди думают и даже очень активно.



Мнение латвийцев из социальных сетей.



«Скажу честно и грубо, извините! 1940-й никогда не повторится! А в 2022 все три республики будут в «составе» Калининграда, и все это назовут Балтийская губерния. А для всех несогласных будут построены «поселя» за Полярным кругом. Называться будет – Новая Прибалтика. Надоело уже тащить этот «правительственный воз». Такого кошмара никогда в Латвии не было! Гнать этих руководителей в шею!»



«Знаете… потомки холопов умеют только господские сапоги целовать!»



«Повторись 1940-й год, целующих танки было бы гораздо больше, чем в реальном 1940-м. Люди устали!»



«Я вчера слышал, как пожилая соседка во дворе «обсуждала» наш хаос… Бабуля, конечно, с юмором, но в каждой шутке… сами понимаете… Она так говорила: «Путин, миленький, «оккупируй» нас скорее… ну, давай же быстрее, что медлишь то? Вымрем же… Путин, пожалуйста… А то утонем в хуторском навозе». Я понимаю, что резко, но люди еду купить не могут себе! Что делать???»



«Что происходит???? У нациков от жары «крыша поехала»? Намедни, один патриот Путину сапог только «целовал», а эта танки призывает лобызать! Кто ее выпустил к людям? От «такой» танки б@ станут!»



Видимо, народ и правда на грани… Уже не до слов… приличных!

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