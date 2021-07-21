В Риге готовится грандиозный Балтийский прайд

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21 июля 2021, 20:22 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

2 августа Ригу уж точно «всколыхнет»: в столице Латвии пройдет одно из самых крупных событий в области прав человека в странах Балтии – Балтийский прайд. Организаторы обещают около 40 различных мероприятий.



Не могу не высказать свое мнение! Сразу же! Господа, дамы и средний пол! Детям в школу нельзя – ковид, а ЛГБТ вышагивать можно??? Какие же тут права человека?



Мероприятия планируются провести в творческом мультимедийном формате под названием «Твой особый Балтийский прайд». Каждый желающий сможет подключится к прямому эфиру.



«Балтийский прайд-марш, как и любое шествие прайдов, символизирует заметность сообщества ЛГБТ и его сторонников, а также право на свободу, выражения мнений и собраний. Уже известно, что обычного парада прайда в этом году не будет, вместо этого состоится шикарное живое мероприятие «Твой особый Балтийский прайд», концерт «Празднуй с гордостью». Чтобы не потерять чувство общности, которое создает прайд, организаторы позаботились о том, чтобы каждый мог по-разному принять участие в праздновании. В этом году не будет недостатка в ярких событиях, приятных сюрпризах, дружеских эмоциях»,- заявил организатор Каспар Залитис.



Балтийский прайд пройдет с 2 по 7 августа.



Честно скажу, что не все латвийцы радужно восприняли данное событие…



Мнение латвийцев.



«Это просто отвратительно! Навязывают и показывают все это детям! Спите вы с кем хотите! Но зачем так демонстрировать свои пороки?»



«А кто платит за этот марш? Налогоплательщик? Я не желаю, чтобы мои деньги шли извращенцам?»



«Я понимаю так: для латышского народа – честь этот праздник! Все экс-президенты, действующий президенты, министры должны принять участие в этом «великом» событии. Европейские эксгибиционисты тоже приедут на мероприятие, чтобы была возможность показать и погордиться своими ценностями… А как иначе?»



«А что с флагом Риги? Ринкевич (глава МИД Латвии) и мэр Стакис поснимают флаг Риги и водрузят флаг ЛГБТ?»



«Народ у нас вырождается… Скоро ЛГБТ останется! Хоть беги из Риги на неделю… Сил нет!»



«Пир во время чумы! А последствия какие будут? Что молчат врачи?»

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