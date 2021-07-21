Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей

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21 июля 2021, 20:03

Фото: АГН "Москва"

Пятеро москвичей, привившихся от коронавируса в период с 12 по 18 июля, стали победителями очередного розыгрыша автомобилей. Прямая трансляция розыгрыша состоялась в эфире телеканала Москва 24.



Победители определялись методом случайного выбора. Триумфаторами стали Даниил Андреевич, Ирина Анатольевна, Ольга Борисовна, Юлия Валерьевна и Алена Алексеевна.



Им позвонят с номера +7 (495) 870-36-00 и объяснят, как можно получить ценный приз.



Проверить, стали ли вы победителем акции, также можно на портале mos.ru. Для этого потребуется ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.



Новая программа стимулирования вакцинации стартовала 13 июня. Сергей Собянин объявил, что каждую неделю среди привитых от коронавируса горожан будут разыгрывать по пять автомобилей стоимостью примерно 1 миллион рублей.



Ранее сообщалось, что розыгрыши автомобилей продлили на месяц, до 15 августа. Каждую неделю по средам с сегодняшнего дня среди участников программы будут разыграны пять автомобилей. Для каждого розыгрыша по-прежнему предоставляется по пять автомобилей Renault Logan.





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