Директор кладбища снял рекламу вакцинации от коронавируса на месте новых захоронений

В Невинномысске директор кладбища на фоне свежих могил записал видеообращение к россиянам с призывом вакцинироваться. Он продемонстрировал наглядную статистику захоронений в своем городе в период пандемии.
Директор муниципальной похоронной службы Олег Колпаков предложил посмотреть, сколько новых могил появилось на кладбище. Он уточнил, что до пандемии в городе было по 110−113 захоронений в месяц, в июле их число выросло до 196.
«Без карт и диаграмм, без толстенных докладов и огромного количества цифр, просто и понятно изложил свою позицию сегодня директор городского кладбища Олег Колпаков», - отметил глава города Михаил Миненков.
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