Директор кладбища снял рекламу вакцинации от коронавируса на месте новых захоронений

Аргументы Недели → Общество 13+

21 июля 2021, 20:06 Источник: sostav.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В Невинномысске директор кладбища на фоне свежих могил записал видеообращение к россиянам с призывом вакцинироваться. Он продемонстрировал наглядную статистику захоронений в своем городе в период пандемии.



Директор муниципальной похоронной службы Олег Колпаков предложил посмотреть, сколько новых могил появилось на кладбище. Он уточнил, что до пандемии в городе было по 110−113 захоронений в месяц, в июле их число выросло до 196.



«Без карт и диаграмм, без толстенных докладов и огромного количества цифр, просто и понятно изложил свою позицию сегодня директор городского кладбища Олег Колпаков», - отметил глава города Михаил Миненков.

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