Обновление речного флота отложили до очередной катастрофы «Булгарии»

Аргументы Недели → Общество 13+

21 июля 2021, 16:31

10 июля 2011 г. затонувший на Волге на 57-м году эксплуатации теплоход «Булгария» унёс жизни 122 человек. Шок общества был связан не только со скорбью по погибшим, среди которых было 29 детей и 9 беременных женщин. За постсоветский период речной флот практически не обновлялся, а пассажиров по рекам возили десятки ветеранов ещё старше «Булгарии». И не то чтобы бизнес отказывался покупать новые круизёры – просто правила игры, написанные государством, никак не располагали к качественному обновлению флота. Первые лица это, похоже, хорошо понимали: при поддержке правительства созданы всевозможные программы и стратегии модернизации отрасли. Но реальные изменения пока довольно скромны. Показуха по-прежнему превалирует над созиданием – а значит, и новые ЧП не за горами.



Когда президент Дмитрий Медведев после катастрофы «Булгарии» требовал поголовно заставить владельцев старых посудин провести их капитальный ремонт, вряд ли кто-то сомневался, что всё ограничится косметикой. Соответственно, и речному флоту просто устроили взбучку, не изменившую драконовских правил игры. Среди речных теплоходов по-прежнему ничтожно мало отечественных. Основные производители: ГДР, Чехословакия, Австрия.



После катастрофы «Булгарии» на Северо-Западе 200 судов не могли получить необходимые для работы документы: регистр, наблюдая, как ёрзают на скамье подсудимых их казанские коллеги, вдруг засомневался в техническом соответствии чуть ли не всего речного флота. Но в следующий сезон накал спал, и никакого коллапса не наблюдалось. А сегодня тот флот просто стал старше на 10 лет.



владельцы круизёров любят повторять, что при правильной эксплуатации и модернизациях корабль может служить 100 лет. Но в России есть суда, перевалившие и этот рубеж: например, на Северной Двине трудится пароход «Н.В. Гоголь», построенный в 1911 году. И у его владельцев минимальные шансы купить нового «кормильца».



Банки и раньше предоставляли кредиты в лучшем случае под 10% годовых и только на 5–7 лет, а с конца 2014 г. стало ещё хуже. Миллиард в лучшем случае получится отбить за 20 лет, учитывая, что минимум полгода корабль будет простаивать из-за холодов. Владельцев можно понять: кто знает, какие умные правила придумают за такой длинный срок? Сейчас ещё можно распустить команду на зиму, а вдруг завтра обяжут платить всем полную зарплату? А если взлетят цены на причалы, на ремонт и штрафы? И сколько продлятся коронавирусные ограничения? Или грянет очередной кризис или локдаун и народу станет не до круизов?



Вроде бы и власть давно поняла, что-либо она развернётся к речникам лицом, либо случится новая «Булгария». Поняла, но продолжает стоять вполоборота. По-прежнему с момента заказа корабля до его лицензирования и освидетельствования может пройти года три. Покупая новый корабль, нужно утилизировать старый. А это серьёзные расходы, которые не возместит металлолом.



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