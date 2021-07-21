Телеканал CNN стал рупором антироссийской пропаганды в угоду спецслужбам

Аргументы Недели → Общество 13+

21 июля 2021, 16:24

Фото из открытых источников

Американский телеканал CNN множество раз попадался на антироссийских фейках и откровенной пропаганде, транслируемой как внутри Соединенных Штатов, так и «работающей на экспорт».

Редакция «Аргументы недели» разбиралась, для чего редакции этого крупного СМИ убеждать своих читателей и зрителей в «российской угрозе» и почему объектом нападок становятся зачастую одни и те же лица и компании.

Новая попытка оклеветать россиян

Журналисты издания CNN опубликовали интервью с сирийцем, которого представили как брата «убитого дезертира из сирийской армии». На самом же деле речь идет о ликвидированном в 2017 году боевике «Исламского государства» (организация запрещена в Российской Федерации).

Собеседник CNN утверждает, что на кадрах запечатлен его брат. Мужчина не может поверить, что его родственник был членом ИГ и требует найти виновных в его «убийстве». У него нет предположений, кем могли быть мужчины на видео, их речь ему незнакома. По форме мужчин также нельзя определить их принадлежность к определенным войскам.

Однако CNN спешно пришло к выводу, что террориста ликвидировали именно бойцы «ЧВК Вагнера». Никаких доказательств своим умозаключениям журналисты не представили. Единственным их аргументом является русская речь, которая присутствует на видео.

Мотивация журналистов CNN очевидна – издание ищет очередной повод для антироссийской провокации. При этом американские «расследователи» идут по проторенной дорожке. Ранее редакция уже неоднократно попадалась на фейках и вбросах в отношении «ЧВК Вагнера» и российского правительства.

Хит-парад антироссийских фейков CNN

К примеру, 15 июня телекомпания CNN распространила информацию о якобы совершенных российскими специалистами преступлениях против мирного населения Центральноафриканской Республики. В материале россиян называют сотрудниками «ЧВК Вагнера».

Российский МИД опроверг данную информацию, пояснив, что западные медиа и госструктуры активизировали усилия по очернению российской помощи государствам Африки, в первую очередь ЦАР.

Автором другого фейка про ЦАР стала скандально известная журналистка Кларисса Уорд, которая сняла свой фильм о работе российских инструкторов. Позднее выяснилось, что Уорд заплатила местным жителям по 100$ за то, чтобы они оболгали специалистов из России на камеру.

Источник: Youtube.com/CNN

Журналисты CNN также оказались любителями поискать «российский след» на Украине. В апреле на сайте издания появились снимки танков как доказательство «подготовки России к войне». Позднее этот фейк опровергли украинские СМИ, которые сообщили, что опубликованные CNN кадры были сняты в Днепре.

«Но не до такой же степени [можно бороться], чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне», - прокомментировала вброс официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.





Этот провал является закономерным, если принять во внимание ограниченные познания продюсеров CNN в географии. В 2015 году на карте, представленной телеканалом к новости об Украине, эта страна оказалась частью России.

Признания продажной редакции

Неоднократно попавшись на антироссийских фейках, журналисты CNN поняли, что отрицать свою ангажированность бессмысленно. Признания прозвучали из уст старшего продюсера телекомпании Джона Бонифилда. Он объяснил, что врать про русских — это чуть ли не официальная редакционная политика CNN.





Он признался, что все материалы про связь экс-президента США Дональда Трампа с Россией являются полной чушью, которая публиковалась исключительно ради рейтингов. Его откровения были сняты скрытой камерой и попали в интернет.

Бонифилд пояснил, что одержимость CNN Россией, русскими хакерами вмешательством связана с гонкой за рейтингами. Именно ради них всего за полгода Россия упоминалась в материалах CNN 16 тысяч раз.

Связи со спецслужбами

Однако журналисты CNN не так просты, как кажется на первый взгляд. Многие из них действительно работают исключительно на рейтинги, ради которых готовы на любую грязь. Однако руководство телеканала и некоторые его сотрудники завербованы агентами спецслужб.

Особое внимание стоит уделить скандалистке Клариссе Уорд. Она известна своими репортажами с подконтрольных террористам территорий Сирии. Пребывание там может обернуться пленом, в лучшем случае. Однако Уорд разгуливает там, как у себя дома, словно под чьим-то покровительством. Безопасность журналистки в Сирии может обеспечить только ЦРУ на тех территориях, где оно наращивает свое влияние.

В Центральноафриканской Республике Уорд выезжала далеко за пределы столицы, куда осмеливался отправиться далеко не каждый опытный военкор.

Источник фото: riafan.ru



CNN активизировал работу в направлении ЦАР в 2019 году. В качестве официальной версии визита туда журналистов значилась подготовка материалов о политической ситуации в республике. Однако на самом деле они прибыли туда для создания фейков. Позднее Bellingcat опубликовало расследование о том, как именно спецслужбы РФ "готовили провокацию" в отношении журналистов CNN в ЦАР. Утверждается, что якобы имела место слежка.

"И CNN, и Bellingcat не в первый раз занимаются подобными вещами. Все ведь помнят, что именно они были причастны к распространению фейков о применении химического оружия в Сирии", — прокомментировал эту провокацию член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

Что касается Bellingcat, то организация фигурировала в проекте Integrity Initiative, который был прочно связан с британскими спецслужбами и самим Правительством Великобритании.

Оружие антироссийской пропаганды

Антироссийская пропаганда и пиар — главные причины, по которым корпорации и правительственные спецслужбы контролируют и финансируют телеканал CNN. Правительство США использует редакцию в качестве рупора для трансляции своих идей.





Изначально телеканал CNN создавался с целью освободить информацию от малейшей возможности обмана, а сегодня редакция ставит достоверность на последнее место, публикуя откровенные фейки. Началось это еще в 90-х, когда CNN стал при помощи вбросов поддерживать курс Белого дома на войну в Ираке.

Анализируя информацию CNN сейчас, зрители находят ее искаженной, а иногда и лживой. Свобода слова по-американски сегодня заключается в предоставлении ведущим CNN возможности озвучивать свои пропагандистские штампы на огромную аудиторию.

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