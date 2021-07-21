Родственники пациента смогут узнать о нём сведения, составляющие врачебную тайну

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21 июля 2021, 15:49

Фото: pixabay.com

Новый закон устанавливает порядок разглашения врачебной тайны при добровольном согласии пациента. Сведения могут быть разглашены родственникам только с его письменного согласия.



Врач не должен никому сообщать информацию, которая касается здоровья пациента, и даже сведения о факте обращения за медицинской помощью. В новом документе сообщается, что больной сам определит тех, кому может быть передана информация о состоянии его здоровья. Те, кого он укажет, получат право знакомиться с медицинской документацией, смогут запрашивать копии справок и выписок.



Минздрав в дальнейшем должен утвердить более подробный порядок оформления письменного согласия пациента на разглашение врачебной тайны.





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