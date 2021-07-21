13 новинок от Netflix, которые стоит увидеть

Аргументы Недели → Общество 13+

21 июля 2021, 15:24 Анастасия Иванова

Фото из открытых источников

Стриминговый сервис Netflix каждый месяц радует своих подписчиков новыми фильмами и сериалами на каждый вкус. В июле на платформе для зрителей многих стран стал доступен не только первый российский фильм по комиксам издательства Bubble Comics «Майор Гром: Чумной Доктор», но и много других новинок, на которые также стоит обратить внимание.



1. Воины Династии



Премьера состоялась 1 июля. Фильм пришел прямиком из Китая. Новый фэнтези-боевик, который был снят еще в 2019 году, основан на одноименной японской франшизе популярных среди геймеров видеоигр. Действие разворачивается в эпоху заката империи Хань. Генерал Дун Чжо смещает с престола законного наследника, захватив власть. Полководцы и мастера боевых искусств объединяются с целью устранить Дун Чжо, но сталкиваются с серьезной преградой. На стороне узурпатора оказывается самый сильный воин Поднебесной по прозвищу Летающий Генерал, в жестокой схватке с которым и предстоит сойтись воинам восстания.



Фото взято из интернета



2. Молодые монархи



Новый сериал из Швеции, премьера которого состоялась также 1 июля, расскажет о жизни юного монарха Вильгельма из вымышленной королевской семьи. Из обычной средней школы подростка переводят в элитную школу-интернат, где он должен следовать всем установленным правилам и поддерживать репутацию своей уважаемой семьи.

Фото взято из интернета



3. Ты - моя весна



Еще один сериал Корейского происхождения из июльской подборки Netflix снят в жанре остросюжетной драмы. Главные герои дорамы - девушка, работающая менеджером в отеле, и психолог, переживший не самое простое детство. Они соседи, но никогда ранее не общались. Сближает их убийство, произошедшее в их доме. Премьера состоялась 5 июля.



Фото взято из интернета



4. Прошлым летом



Новая турецкая мелодрама рассказывает о незабываемых летних каникулах 16-летнего Дениза. Подросток приезжает отдохнуть на побережье, где встречает любовь своего детства. Его чувства не остыли, вот только она всегда относилась к нему как к брату. В этот раз Дениз не намерен отступать - он хочет добиться расположения девушки. Вступив в борьбу за свое счастье, он попадает в любовный треугольник.

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