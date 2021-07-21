Bolshevik Loft-Event Hall на севере Москвы могут закрыть за нарушение антиковидных мер

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21 июля 2021, 14:44

Фото: pixabay.com

Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов заявил, что концертной площадке Bolshevik Loft-Event Hall на Ленинградском проспекте грозит закрытие на три месяца.



«ОАТИ совместно с полицией в ходе проведения ежедневных рейдов по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, было установлено, что в заведении Bolshevik Loft-Event Hall, расположенном по адресу Ленинградский проспект, д. 15, стр. 1, нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты посетителями и работниками заведения. В заведении проходило мероприятие «Stand Up Квиз», - сообщил Антон Романов.



По его словам, за указанные нарушения предусмотрен штраф до 300 тыс. руб. В случае, если будут выявлены факты причинения вреда здоровью человека, концертная площадка должна будет выплатить штраф до 1 млн руб. или приостановить деятельность на срок до 90 суток.



Ранее ОАТИ сообщало, что в ходе рейдов, проведенных в торговых центрах на юге столицы 20 июля выявлено 64 нарушителя перчаточно-масочного режима. В отношении нарушителей составлены протоколы по ч. 2 ст. 3.18.1 Кодекса города Москвы об административных нарушениях. Нарушителям грозят штрафы до 4 тыс. руб.





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