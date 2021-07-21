Сергей Зверев ушел в буддизм, а Монгерштерн отпраздновал шаббат

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21 июля 2021, 14:25 Источник: ng.ru

Фото из открытых источников

Связь многих знаменитостей с Русской православной церковью в нашей стране уже давно никого не удивляет. Однако в настоящее время некоторые медийные персоны начали отождествлять себя с более экзотическими для нашей страны религиозными направлениями. И это даже становится некоторым трендом.



Совсем недавно появился клип, в котором шоумен Сергей Зверев в красочных национальных одеждах на фоне природных видов Байкала и буддийских храмов исполняет гимн Бурятии. Ранее сообщалось о его визитах в Прибайкальский регион и встречах с ламами. Некоторые объясняют интерес Зверева к буддизму тем, что он выдвигается от Бурятии кандидатом в депутаты Госдумы. Но оказывается, не все так однозначно.



Глава пресс-службы Иволгинского дацана (главной святыни бурятских буддистов) Алла Намсараева сообщила, что Сергей Зверев родился на Байкале и довольно долгое время жил в селе Гужиры в Бурятии. По ее словам, троюродный брат Зверева – вообще лама, представитель буддийского духовенства. Сам шоумен посещает служения в монастырях этой традиции.



«В дацан он ходит не для того, чтобы какая-то показуха была. К нему сразу подбегают люди, хотят сфотографироваться, но он им говорит: извините, я пришел помолиться! Он ходит к хамбо-ламе Итигэлову во дворец, встречается с ним», - сообщила Намсараева.



Хамбо-лама XII Даши-Доржо Итигэлове, религиозный деятель начала XX века. Буддисты Бурятии убеждены, что он не умер, но перешел в нирвану, а его тело осталось нетленным.



По словам Аллы Намсараевой, выдвижение Сергея Зверева в депутаты Госдумы одобрил лидер Традиционной буддийской сангхи России хамбо-лама Дамба Аюшеев. Ранее шоумен уже отметился политическими акциями: он выступал в защиту природы Байкала, и его даже задерживали полицейские на пикете у стен Московского Кремля.



Не так давно Алишер Моргенштерн разместил в Instagram несколько публикаций о посещении синагоги в Марьиной Роще, где он праздновал шаббат. Многие московские евреи возмущались, что религиозная организация приемлет связь с матерщинником и циником.



«В жизни Алишер очень учтивый, вежливый, порядочный человек. Он задавал массу вопросов о правилах празднования субботы, чтобы не прийти в чужой монастырь со своим уставом. А когда вошел в молельный зал, молодежь, конечно, немного опешила. Он простоял всю молитву, минут 30–40, заглядывая в молитвенник, пытаясь подпевать. На субботней трапезе тоже задавал много вопросов об особенностях традиционного застолья, об обрядах. Человек искренне интересовался. А потом неожиданно его девушка сделала ему предложение руки и сердца. Охранник в этот момент снимал из-под стола ролик. Потом Алишер спросил, можно ли выложить эту запись, надо ли запикать мат, который в одном месте звучит. Он очень тактично написал, что извиняется за грешок», - рассказал Михоэль Ставропольский, директор департамента по работе с молодежью Федерации еврейских общин России (ФЕОР). Именно он привел Монгерштерна в синагогу.



В одном из интервью Алишер упомянул об издании 2005 года «Обретение Неба на Земле. 365 размышлений ребе». После этого книга Любавического ребе Менахема-Мендла Шнеерсона стала бить рекорды продаж.



Монгерштерну удалось встретиться и с главным раввином России по версии ФЕОР, представителем любавического хасидизма Берлом Лазаром.



«Он лично захотел сфотографироваться с Берлом Лазаром и лично в Instagram это разместил. Мы не публиковали об этом новость, община на этом специально не хайпится», - сообщил Михоэль Ставропольский.



По мнению социолога религии, заместителя директора Института Европы РАН Романа Лункина, новая тенденция заключается в использовании религиозными организациями влияния блогеров и певцов для привлечения молодежи.



«Почти все религии и конфессии России в той или иной степени упустили молодое поколение и хотят наверстать упущенное даже экстравагантными методами», - считает эксперт.





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