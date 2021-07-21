Бочкарев: Обновленный стадион «Москвич» получит футбольное поле с натуральным покрытием

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21 июля 2021, 13:45

Фото: Бочкарев А.Ю., соцсети

Заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев сообщил, что на реконструируемом стадионе «Москвич» производятся работы по устройству футбольного поля.



«Обновленный стадион «Москвич» получит футбольное поле с натуральным покрытием, поливом и обогревом. В настоящее время ведется монтаж системы дренажа сточных вод с покрытия футбольного поля», - рассказал Бочкарев.



Также сообщается, что на стадионе в модернизированном легкоатлетическом ядре оборудуют две беговые дорожки на 8 и 10 полос, секторы для прыжков, а также секторы для метания копья, диска, молота и толкания ядра.



«На текущий момент уже выполнена засыпка песка под беговые дорожки вокруг футбольного поля», – отметил Андрей Бочкарев.



По его словам, в ходе масштабной реконструкции площадь стадиона вырастет в пять раз.



«Площадь объекта увеличится с 1,9 до 9,7 тысяч квадратных метров. Можно сказать, что после обновления всей инфраструктуры на месте старого стадиона появится современный спортивный комплекс для занятий футболом и легкой атлетикой», – добавил Андрей Бочкарев.



Реконструкция стадиона «Москвич» была начата в мае 2019 года. Завершить основные работы планируется в первой половине 2022 года.





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