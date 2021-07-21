Пандемия повлияла на здоровье, детские браки, насилие, рождаемость

Аргументы Недели → Общество 13+

21 июля 2021, 13:22

Эксперты ООН в Международный день народонаселения вынуждены признать, что пандемия негативно сказалась на системе здравоохранения по всему миру. Кризис коснулся и России. По данным Росстата, численность населения сократилась на 192 тысячи человек, что в 2,5 раза больше, чем за прошлый год.



В стране заметно снизилась рождаемость. Многие родители заводят ребёнка в позднем возрасте, когда репродуктивное здоровье женщин уже ухудшается. Сначала будущие мамы хотят получить образование и сделать карьеру, поскольку в мире усилилась дискриминация женщин с детьми. Пандемия усугубила гендерное неравенство. В условиях изоляции участились случаи насилия в семьях. Количество детских браков возросло, как и число незапланированных зачатий. Многие женщины потеряли работу или были вынуждены уволиться для ухода за родителями.



Эксперты ООН считают, что девочки и женщины попали в уязвимое положение. Правительствам многих государств требуется проработать программу, направленную на защиту сексуального и репродуктивного здоровья слабого пола. Особое внимание необходимо уделить защите людей от домашнего насилия.





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