Мэр Алушты: туристы покупают алкоголь в огромных количествах

Галина ОГНЕВА удивлена не столько их количеством, сколько количеством выпиваемого ими алкоголя.
На заседании под председательствованием главы Крыма мэр Алушты рассказала, что патрулируя вечерами город, она выяснила – после 23:00 туристам продают алкоголь в торговых точках и они «покупают его в огромных количествах». А пройдя по набережной, Галина ОГНЕВА удивилась: «Такого потока людей я не встречала – у нас в городе огромное количество отдыхающих!».
Напомним – на заседании шла речь о контроле действия ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
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