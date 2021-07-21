Гендиректор «Ростеха» Чемезов сообщил, каков смысл названия нового истребителя Checkmate
21 июля 2021, 12:47
Сергей Чемезов, являющийся генеральным директором госкорпорации “Ростех”, рассказал, в чем заключается смысл названия нового истребителя Checkmate. Данный самолет ранее продемонстрировали на МАКС-2021.
Чемезов подчеркнул, что Су-57 является ферзем, “если исходить из терминологии шахмат”. Он назвал этот самолет тяжелым и мощным. По словам Чемезова, коня, являющегося в шахматах более легкой фигурой, задействуют в нападении.
“Вот мы так ассоциативно назвали этот самолёт именно так... Самолёт скоростной... Он обладает мощным вооружением”,- сказал он.
Речь идет об истребителе Checkmate. Чемезов добавил, что у такого самолета один двигатель, и судно является легким, пишет RT.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.