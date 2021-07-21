Гендиректор «Ростеха» Чемезов сообщил, каков смысл названия нового истребителя Checkmate

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21 июля 2021, 12:47

Сергей Чемезов, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сергей Чемезов, являющийся генеральным директором госкорпорации “Ростех”, рассказал, в чем заключается смысл названия нового истребителя Checkmate. Данный самолет ранее продемонстрировали на МАКС-2021.

Чемезов подчеркнул, что Су-57 является ферзем, “если исходить из терминологии шахмат”. Он назвал этот самолет тяжелым и мощным. По словам Чемезова, коня, являющегося в шахматах более легкой фигурой, задействуют в нападении.

“Вот мы так ассоциативно назвали этот самолёт именно так... Самолёт скоростной... Он обладает мощным вооружением”,- сказал он.

Речь идет об истребителе Checkmate. Чемезов добавил, что у такого самолета один двигатель, и судно является легким, пишет RT.

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