Продюсер Сэм Клебанов: Петр Мамонов сознательно отказался от вакцинации

Аргументы Недели → Общество 13+

21 июля 2021, 12:02 Источник: echo.msk.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Сэм Клебанов рассказал, что ушедший из жизни из-за последствий коронавируса музыкант и актер Петр Мамонов отказывался прививаться от COVID-19.



Продюсер подчеркнул, что отказ людей от вакцинации может привести к смерти, и это становится последствием их собственного решения.



«Например, как в случае с недавней смертью Петра Мамонова, которого все оплакивали, но почему-то мало кто говорил, что он сознательно отказался от вакцинации. Это был его выбор. Его магическое религиозное сознание…»,- отметил Клебанов.



По его наблюдениям, к вакцинации особенно негативно относятся люди, склонные к православному религиозному мышлению.



«Есть те, кто говорят, что вообще любая вакцинация – это зло. И опять же, я совершенно не знаю, чем руководствовался Петр Мамонов. Но судя по интервью его жены, он просто категорически отказался вакцинироваться»,- рассказал продюсер.



Он подчеркнул, что во всем мире есть немало людей, которые по тем или иным мотивам выступают вообще против любой вакцинации.



«Есть те, которые считают «Спутник» путинской вакциной, поэтому для них это некий акт сопротивления режиму. Но довольно глупо сопротивляться, рискуя собственной жизнью и никому ничего не доказывая. С таким же успехом можно сопротивляться и перестать водой из-под крана пользоваться, потому что тот же режим ее тебе поставляет»,- заключил Клебанов.





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