В России подтвердили 23704 случая заражения COVID-19 за минувшие сутки

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21 июля 2021, 12:08

Aleksander Polyakov/Global Look Press

За истекшие сутки в России обнаружили еще 23704 носителя коронавирусной инфекции. Общее число случаев заражения увеличилось до 6 030 240.

По данным оперативного штаба, в стране за 24 часа зафиксировали 783 летальных исхода пациентов с COVID-19. За весь период пандемии на российской территории скончались 150 705 граждан. Так, в столице РФ умерли за сутки 104 человека, в городе на Неве - 103.

Кроме того, отмечается, что за 24 часа в России вылечились от коронавируса 22584 пациента. Всех их выписали. Общее количество вылечившихся составляет на сегодняшний день 5 404 797 человек.

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