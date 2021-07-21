Более 60 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах на юге Москвы 20 июля

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21 июля 2021, 11:21

Фото: pixabay.com

Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Антон Романов сообщил, что 20 июля в ходе рейдов, проведенных в торговых центрах на юге столицы, выявлено более 60 нарушителей перчаточно-масочного режима.



«В торгово-развлекательных центрах на юге Москвы проведены совместные рейды сотрудников ОАТИ и полиции. В результате проверок выявлены 64 нарушителя масочного режима. В отношении нарушителей составлены протоколы по ч. 2 ст. 3.18.1 Кодекса города Москвы об административных нарушениях. Нарушителям грозят штрафы 4 тыс. руб.»,- заявил Антон Романов.



В пресс-службе столичного департамента торговли и услуг уточнили, что проверки прошли в ТРЦ «Ривьера», ТЦ «Коломенский» и ТРК «Москворечье».





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