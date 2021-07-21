Глава Крыма Аксенов не исключил, что туристический сезон в республике придется закрыть из-за ситуации с COVID-19

Если ситуация с коронавирусной инфекцией “перевалит через катастрофическую отметку”, то власти Крыма будут вынуждены закрыть туристический сезон на полуострове. Такое заявление сделал глава республики Сергей Аксенов.
При этом он подчеркнул, что в настоящее время руководство региона не намерено этого делать. “Пока решений таких нет и планов нет”,- сказал он. В ходе заседания оперативного штаба Аксенов отметил, что вероятное закрытие туристического сезона будет нелегким решением.
Кроме того, глава Крыма рассказал, что за неделю на полуострове удалось выявить очередной антирекорд заболеваемости COVID-19. Речь идет о 2767 случаях инфицирования за данный период. Он добавил, что скончались 54 пациента с коронавирусом.
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