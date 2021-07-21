Российские инвесторы предложили приватизировать лес

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21 июля 2021, 11:13 Турана Гулиева,

Фото: РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, гендиректор крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич поделился мнением с издательством РБК, по его словам российские инвесторы должны получить возможность приватизировать 2-3% леса страны, чтобы интенсивно наращивать там лес.



Лашкевич высказался, что на Дальнем Востоке продолжается вырубка леса, а его восстановление требует до 120 лет. Опираясь на это, он предложил пойти по пути Новой Зеландии и выделить лесные территории, где можно достичь высокого прироста деловой древесины (части ствола дерева определенных размеров и качества, являющиеся конечным продуктом лесозаготовительного производства - прим. ред.).



Эксперт прокомментировал свое предложение: «Я не буду этим заниматься, потому что это убьет мою операционную экономику, а инвестиционную модель невозможно построить без прав на землю или хотя бы насаждения. Нужны инвестиции порядка пяти тысяч долларов на гектар, пока лес не начнет уже сам расти».



По его мнению, приватизацией леса можно привлечь отечественные и зарубежные фонды: «Дать возможность приватизировать такие земли, дешево страховать лес, закладывать его в банк, увеличивать его стоимость на балансе за счет прироста и привлекать деньги из отечественных и зарубежных фондов».



Группа RFP - это крупнейшая лесопромышленная компания Дальнего Востока России. Известно, что 58% акций данной организации принадлежит Роману Абрамовичу.

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