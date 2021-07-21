Эксперт Максим Бергеля определил пути успешного развития сел на нижнем Амуре

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21 июля 2021, 09:33

Село Маго Хабаровского края

Доступ к природным ресурсам через призму социально-экономической активности, развитие сельского хозяйства и туризм – вот основные составляющие успешного развития сел нижнего Амура Хабаровского края. Такое мнение высказал председатель Ассоциации участников развития Хабаровского края Максим Бергеля.

- Практически в каждом селе или вблизи от него свою деятельность ведут компании, эксплуатирующие природные ресурсы: будь то рыбаки, лесники или горняки - все они используют ресурс. И именно жители этих сел в первую очередь должны получать выгоду от присутствия ресурсодобывающих компаний, иначе развитие наших сел попросту невозможно, - сказал Максим Бергеля.

По мнению же специалистов, сегодня система построена таким образом, что львиная доля доходов в виде налогов уходит в федеральный бюджет, а часть по месту регистрации предприятия, но не остается там, где эта компания эксплуатирует ресурс. К примеру, годовой бюджет Николаевского района составляет 1 миллиард 900 миллионов рублей, в то время как один только ГОК в поселке Многовершинный платит налогов на 2,8 миллиарда в год. Правда, в федеральный бюджет.

- У нас бюджет только из налогов и формируется. И природопользователи могли бы его хорошо наполнять, в частности рыбодобывающие предприятия: одно из таких предприятий ранее нам давало до двух миллионов в год при общем бюджете поселения в 10 миллионов, но потом оно перерегистрировалось по другому адресу. Будут налоги – значит, будет инфраструктура, но на сегодняшний день этого не происходит, - поделился глава села Маго (Николаевский район) Владислав Мавровский.

В зависимости от вклада бизнеса, должен варьироваться и доступ к ресурсу, которым он пользуется – уверены специалисты. К примеру, рыбодобывающие компании, принимающие на работу местных жителей, должны получать дополнительные объемы.

- Трудоустройство на рыбоперерабатывающие предприятия – это сокращение кадрового ресурса браконьерства. При условии, что ему заплатят не меньше той суммы, которую он мог бы заработать, будучи браконьером. Только там – уголовная ответственность и риск, а здесь – белая зарплата и спокойствие. Но вот для того, чтобы предприятие могло заплатить ему эти деньги, оно должно иметь доступ к ресурсу, - уверен Максим Бергеля.

При каждом крупном предприятии могло бы работать и небольшое сельскохозяйственное, которое закрывало бы потребности жителей села в определенных продуктах – молочных, мясных или овощах. По такому пути, кстати, пошли в селе Тыр, где местный рыбколхоз открыл молочную ферму.

- Еще одной точкой экономического роста может стать туризм. Например, в том же Тыре, который с XIII века был одним из самых северных владений китайской династии Юань. И таких интересных мест в «низовке» немало, - сказал Максим Бергеля.

В ближайшее время в Ассоциации участников развития Хабаровского края планируют разработать комплексную программу развития сельских территорий и попробовать внедрить ее на нижнем Амуре.

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