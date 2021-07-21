Заммэра Владимир Ефимов рассказал о продаже городского помещения на Мясницкой улице

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21 июля 2021, 09:08

Москва выставила на аукцион нежилое помещение в историческом здании торгового дома товарищества М. С. Кузнецова. Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что речь идёт о «Доме фарфора», который имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

Помещение площадью 223 квадратных метра расположено по адресу: ул. Мясницкая, д. 8/2, стр. 1. Подробные характеристики объекта представлены на сайте Инвестиционного портала Москвы.

«С начала года город реализовал на торгах два нежилых помещения общей площадью около 400 квадратных метров в зданиях, имеющих охранный статус. Сейчас инвесторам предлагается помещение на первом этаже знаменитого "Дома с Меркуриями" конца XIX-начала XX века на Мясницкой улице», – отметил Владимир Ефимов.

Он также добавил, что будущий собственник коммерческой недвижимости сможет разместить здесь офис, магазин или заведение общепита.

Торги стартуют со ставки в 243,7 тысячи рублей за квадратный метр. Таким образом, суммарная начальная стоимость объекта составит 55,5 млн рублей. Аукцион назначен на 17 августа, но заявки на участие принимаются до 6 августа.





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