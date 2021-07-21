Заммэра Владимир Ефимов: Рядом со станцией МЦК Балтийская появятся новое жильё, спортплощадки и офисы

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21 июля 2021, 09:08

22 гектара бывшей промзоны «Братцево» обновят в рамках проекта «Индустриальные кварталы»: построят новое жильё и создадут свыше полутора тысяч рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы на одном из заседаний одобрила проект общего развития «Братцева» в Войковском районе, которое предполагает строительство деловой и жилой недвижимости для комфортной жизни москвичей.

«Инвестиции по новому объекту превысят пятьдесят миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект составит более 800 миллионов рублей в год. Реализацию проекта планируется завершить в 2030 году», — рассказал Владимир Ефимов.

На двадцати двух гектарах промзоны возведут 550 тысяч м² недвижимости, из которых 90 тысяч м² займёт жильё в рамках московского проекта реновации. Для комфортной жизни там создадут соответствующую среду, построив детский сад на 325 ребят и школу на 750 учеников.

Кроме того, на месте бывшей промзоны построят спортивные объекты, офисы и социальные здания, а для будущих жителей и их гостей установят площадки для воркаута и занятий спортом на свежем воздухе.

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